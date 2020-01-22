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Оттепели и снегопад пообещали синоптики приморцам
Прогноз погоды на среду может удивить, сообщает DEITA.RU.
Перемены в погоде прогнозируют синоптики «Примгидромета» Приморью. Об этом сообщаетсяна портале «Примпогода».
Так, в среду, 22 января, атмосферное давление над краем будет понижаться. Также к региону подойдет малоактивный атмосферный фронт – начнутся небольшие снегопады. Также в крае должно значительно потеплеть: до -3…-8 градусов. На юге ожидаются оттепели до +3.
Во Владивостоке в среду будет от 0 до -3 градусов. Осадков не ожидается.
Елена Миронова
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