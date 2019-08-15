Проводники обязаны собирать постельное белье в вагонах любого типа самостоятельно, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали в Федеральной пассажирской компании.

Как отметил представитель ФПК, значительная часть россиян, путешествующих в поездах дальнего следования, всегда задается вопросом, а нужно ли самому сдавать постельное белье перед тем, как выйти на своей станции. Ответ на этот вопрос прост: нет, не нужно.

В ФПК отметили, что пассажиры даже в плацкартных вагонах имеют право попросить проводника застелить постель, и работник железной дороги не может отказать. Здесь стоит помнить, что в первую очередь помощь оказывается пассажирам с детьми, престарелым гражданам и инвалидам, пишет РИА Новости.

Ранее прошла информация о том, что жители Приморья недовольны ситуацией, которая сложилась с электричками в крае. Речь идет о переполненных электричках, выполняющих рейс «Уссурийск — Владивосток». Пассажиры жалуются, что ездить в них невозможно, особенно в жаркие дни, когда все торопятся урвать хотя бы один денечек на море.

Екатерина Брязгунова