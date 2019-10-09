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Ответ на скандал: Россия не пустит США в страну
В России ужесточат выдачу виз гражданам США, изъявившим желание посетить страну. Об этом сообщает DEITA.RU.
В МИДе заявили об «особом» отношении к гражданам США, изъявившим желание посетить Россию. Российским консульским работникам поручили с повышенной строгостью и скрупулезностью рассматривать визовые запросы от американцев.
Разумеется, более строгий подход к пропуску граждан США на территорию России связан с недавним «визовым скандалом» в преддверии Генассамблеи ООН. Тогда консульство Соединенных Штатов не пропустило в страну делегацию Российской Федерации от МИДа и других ведомств для участия в международном мероприятии.
Эту версию подтвердил и заместитель руководителя Министерства внутренних дел РФ Сергей Вершинин. По словам политика, Россия просто не могла не дать симметричный ответ на выходку США.
Екатерина Цой