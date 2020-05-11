Ответственность за домашнее насилие ужесточать не будут – МВД

Представители Министерства внутренних дел сообщают, что ведомство отказывается от ужесточения административной ответственности за домашнее насилие, сообщает ИА DEITA.RU.



Декриминализация статьи «побои» в отношении близких родственников, если нарушение происходит впервые, которая произошла в 2017 году, вызвала большие споры. Специалисты отмечали, что это может спровоцировать рост насилия в российских семьях. Однако представители органов внутренних дел отмечали, что многие жертвы домашнего насилия боялись обращаться в полицию по причине уголовного преследования родственника, пишет «Российская газета». Поэтому большая часть случаев домашнего насилия проходила мимо правоохранительных органов. Обращения увеличились после декриминализации статьи, но это было спровоцировано не увеличением случаев насилия, а тем, что жертвы стали чаще заявлять об этом в соответствующие инстанции.

Ряд депутатов Госдумы России, которые имеют отношение к законопроекту по борьбе с насилием в семье, обратились к вице-премьер-министру Татьяне Голиковой с предложением об ускорении принятия законопроекта. В качестве аргументов приводились данные об увеличении числа обращений с жалобами на насилие в семье в период ограничения на свободное передвижение (вызванное пандемией COVID-19) в большинстве регионов страны. В свою очередь Татьяна Алексеевна направила поручение о рассмотрении проблемы в пять ведомств.

МВД и Минюст рассмотрели вопрос о назначении административного ареста вместо штрафа. Однако данные изменения были сочтены нецелесообразными, пояснили в МВД. Согласно статье «Побои» Кодекса об административных правонарушениях, виновника ожидает штраф от пяти до 30 тысяч рублей. Существует и альтернатива – административный арест на 15 суток или обязательные работы до 120 часов максимум. Если же побои зафиксированы повторно, нарушителя ждёт уголовная ответственность за несдержанность.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще жаловаться на насилие в собственных семьях с приходом режима самоизоляции. Если в марте отмечалось немногим более шести тысяч обращений, тогда как в апреле количество жалоб перевалило за границу в 13 тысяч обращений, превысив показатели предыдущего месяца более чем в два раза.