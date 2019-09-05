Приморцы недовольны качеством и доступностью медицинского обслуживания, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал глава Приморского края Олег Кожемяко во время проведения заседания президиума Государственного совета, которое прошло в среду, 4 сентября, на полях юбилейного Восточного экономического форума.

Губернатор отметил, что в Приморье на данный момент сложилась самая тяжелая ситуация в системе здравоохранения в сравнении с другими регионами Дальнего Востока. В крае очень высокий уровень смертности именно по основным заболеваниям, которые должны легко и быстро выявляться. Однако этого не происходит.

Кожемяко обратил внимание присутствующих на то, что причина низкой выявляемости находится в проблемах первичного медицинского звена. В том числе, подчеркнул губернатор, своевременной диагностики. После этого Олег Николаевич перечислил то, что уже сделано в рамках улучшения качества медобразования.

После глава Приморья добавил, что, кроме всего прочего, необходимо поднимать уровень ответственности граждан за здоровье. Ведь своевременная диагностика позволит снизить затраты на лечение, избежать дорогостоящих операций, а как результат — преждевременной смерти. Однако, несмотря на созданные условия для прохождения диспансеризации, люди ее игнорируют.

Чтобы россияне больше думали о своем здоровье, Кожемяко предлагает изменить некоторые пункты законодательной базы. По его мнению, нужно усилить ответственность пациента за его здоровье. Например, можно заставить тех граждан, которые игнорируют профосмотры, частично оплачивать страховку. Кожемяко подчеркнул, что речь не идет о социально уязвимых гражданах, таких как инвалиды или тежелобольные.

Екатерина Брязгунова