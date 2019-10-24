telegr wh call

Новости

Россияне будут получать больше денег

24 Октябрь 2019, 23:45

Власти сказали, когда закончится недолив топлива

24 Октябрь 2019, 23:15

Кремль прокомментировал отставку Путина

24 Октябрь 2019, 22:45

Новая реформа ЖКХ: бумажки отменяются

24 Октябрь 2019, 22:15

Младенец погиб на борту самолета: мать нашла виноватых

24 Октябрь 2019, 21:45

Миллиарды из бюджета в никуда: у губернатора проблемы

24 Октябрь 2019, 21:15

Данные миллиона клиентов Сбербанка доступны мошенникам

24 Октябрь 2019, 20:45

Бюджетные места в вузах отдадут африканцам

24 Октябрь 2019, 20:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Ответственности прибавится: у МВД появятся новые полномочия

авторемонт, автосервис, техосмотр, авто, машина 1

МВД вновь могут дать полномочия по нормативно-правовому контролю за техосмотром автомобилей. Такую идею предложило Минэкономразвития, сообщает DEITA.RU.

Министерство уже направило соответствующее письмо в кабмин. Если Правительство одобрит подобный проект, то полиция сможет вернуть себе все полномочия по регулированию ТО, которые были у нее до отмены в 2011 году.

Примечательно, что осенью 2020 году должны вступить в силу важные поправки, которые касаются техосмотра. Так, без документов о ТО автомобилист будет оштрафован на две тысячи рублей. Кроме того, операторы получат крупные штрафы за оформление диагностических карт без осмотра.

Сейчас Минтранс и МВД заняты разработкой различных актов, связанных с новым пакетом поправок. На сегодняшний день так и не определено, какое из ведомств будет отвечать за госполитику в этой области. Пока что нагрузка с техосмотром находится в полномочиях Правительства РФ.

Александра Маслова

Читайте также:

Размер транспортного налога шокирует водителей в новом году

Вот чем опасен дубликат ПТС при покупке авто

В Сети рассказали главный секрет об инспекторах ГИБДД

Популярное

Размер транспортного налога шокирует водителей в новом году

ГИБДД лишит прав на месте в этом случае

«Нам не нужен такой мэр»: горожане сами построили себе дорогу

Утопили миллионы — депутаты разгромили дорожников Владивостока
Загрузка...
Загрузка...