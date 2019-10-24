Новости
Россияне будут получать больше денег
24 Октябрь 2019, 23:45
Власти сказали, когда закончится недолив топлива
24 Октябрь 2019, 23:15
Кремль прокомментировал отставку Путина
24 Октябрь 2019, 22:45
Новая реформа ЖКХ: бумажки отменяются
24 Октябрь 2019, 22:15
Младенец погиб на борту самолета: мать нашла виноватых
24 Октябрь 2019, 21:45
Миллиарды из бюджета в никуда: у губернатора проблемы
24 Октябрь 2019, 21:15
Данные миллиона клиентов Сбербанка доступны мошенникам
24 Октябрь 2019, 20:45
Бюджетные места в вузах отдадут африканцам
24 Октябрь 2019, 20:15
Ответственности прибавится: у МВД появятся новые полномочия
МВД вновь могут дать полномочия по нормативно-правовому контролю за техосмотром автомобилей. Такую идею предложило Минэкономразвития, сообщает DEITA.RU.
Министерство уже направило соответствующее письмо в кабмин. Если Правительство одобрит подобный проект, то полиция сможет вернуть себе все полномочия по регулированию ТО, которые были у нее до отмены в 2011 году.
Примечательно, что осенью 2020 году должны вступить в силу важные поправки, которые касаются техосмотра. Так, без документов о ТО автомобилист будет оштрафован на две тысячи рублей. Кроме того, операторы получат крупные штрафы за оформление диагностических карт без осмотра.
Сейчас Минтранс и МВД заняты разработкой различных актов, связанных с новым пакетом поправок. На сегодняшний день так и не определено, какое из ведомств будет отвечать за госполитику в этой области. Пока что нагрузка с техосмотром находится в полномочиях Правительства РФ.
Александра Маслова