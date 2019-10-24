Ответственности прибавится: у МВД появятся новые полномочия

МВД вновь могут дать полномочия по нормативно-правовому контролю за техосмотром автомобилей. Такую идею предложило Минэкономразвития, сообщает DEITA.RU.

Министерство уже направило соответствующее письмо в кабмин. Если Правительство одобрит подобный проект, то полиция сможет вернуть себе все полномочия по регулированию ТО, которые были у нее до отмены в 2011 году.

Примечательно, что осенью 2020 году должны вступить в силу важные поправки, которые касаются техосмотра. Так, без документов о ТО автомобилист будет оштрафован на две тысячи рублей. Кроме того, операторы получат крупные штрафы за оформление диагностических карт без осмотра.

Сейчас Минтранс и МВД заняты разработкой различных актов, связанных с новым пакетом поправок. На сегодняшний день так и не определено, какое из ведомств будет отвечать за госполитику в этой области. Пока что нагрузка с техосмотром находится в полномочиях Правительства РФ.

Александра Маслова