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Овощной кризис на Дальнем Востоке: кто заменит китайский импорт
В начале февраля 2020-го в регионах ДВ начался скачкообразный рост цен на данную продукцию
Овощной кризис на Дальнем Востоке, по всей видимости, не так внезапен, как кажется, на самом деле он стал логичным продолжением тенденции, которая началась еще с 2000 года. На фоне общего роста потребления «зелени» населением округа темпы производства продукции падали, а сам спрос удовлетворялся благодаря поставщикам из Поднебесной, сообщает ИА DEITA.RU, изучив исследования консалтинговых агентств, данные Росстата и внутренние источники рынка.
Чтобы окунуться в «овощную аналитику», стоит акцентировать внимание на том, как в начале февраля 2020-го в регионах ДВ начался скачкообразный рост цен на данную продукцию. Под «антидемпинговый» удар попали, в первую очередь, помидоры и огурцы – то есть сугубо «тепличные» культуры. Примечательно, что экспорт таковых (пусть и исключительно в теплый сезон) все же имеет место быть в вышеупомянутых субъектах. Это подтверждают источники агентства в среде заинтересованных инвесторов.
Согласно им, с 2000 по 2016 год потребление свежих овощей в ДФО выросло на 27% - с 85 до 108-ми килограммов на человека. Из этих показателей 23, 3 килограмма в год «на душу» приходится на томаты, 14, 3 на огурцы. И именно эти продуктовые позиции в регионах ДВ производятся слабо и нерегулярно – даже в теплое время года объемы поставок на 30% – 50% ниже заявленного спроса.
С тех пор прошло три года, и по данным того же Росстата, необходимость в полезной продукции росла умеренными темпами по всей России, а значит разница в спросе и предложении от региональных производителей никуда не исчезла. Однако, при всем при этом, именно ДФО является крупнейшим региональным рынком зеленых культур – 4% всех овощей страны потребляется в его субъектах. Косвенно вышеперечисленные данные подтверждает и исследование потребительской панели Gfk от 21 ноября 2019 года.
При таких запросах (потребителей) собственный импортозамещающий потенциал округа, в том числе его самых производительных регионов (например, Приморского края) еще в сентябре 2019 года оценивался, как «исчерпанный». В частности, Россельхозбанк отмечал дефицит в агропромышленном комплексе по всему Дальнему Востоку – об этом заявляли его представители на прошлом Восточном экономическом форуме, оценив возможности импортозамещения по АПК всего в 5%. В 2018 году Росстат проводил глобальное исследование всего рынка продуктов питания. Опубликованные 21 января результаты работы ведомства показывают резкое снижение общего объема потребления овощей - к 2018-му мужчины и женщины в РФ ели овощей меньше на 17% и 21% соответственно. Если прибавить к этому дефицит рынка овощных культур в ДФО, долгое время восполнявшийся за счет поставок, то последние события на «зеленом рынке» становятся не такими уж внезапными.
Стоит отметить, что элемент форс-мажора здесь все же прослеживается – никто не мог предугадать появление, например, коронавируса, ни, тем более, массовой и беспочвенной, как утверждают вирусологи, истерии, которая привела к закрытию границ не только туристических, но и продовольственных: из-за 16 перекрытых пограничных пунктов овощи с Китая теперь практически не поступают. Однако судя, по объективным данным, у любой истории, даже если ее главные герои – огурцы и помидоры – есть своя экспозиция, завязка, развитие и кульминация.
Какой будет финал у этой овощной эпопеи? Вопрос открытый. В одном случае ценообразующие факторы продолжат порождать хаотический дисбаланс спроса и предложения на рынке; в другом – агропромышленный комплекс явит собой пример «возрождения из пепла»: об этом уже вовсю судачат не только в бизнес-кулуарах, проводя маркетинговые исследования рынка ДФО, но и в парламентах. Ранее агентство писало о том, как в Государственной Думе могли бы разработать проект закона – о развитии сельского хозяйства ДВ. Предположение об этом высказал, в числе прочих, депутат ГД от Хабаровского края Иван Пиляев. Он же отметил, что зависимость округа от импорта – бомба замедленного действия.