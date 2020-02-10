Овощной кризис на Дальнем Востоке: кто заменит китайский импорт

Овощной кризис на Дальнем Востоке, по всей видимости, не так внезапен, как кажется, на самом деле он стал логичным продолжением тенденции, которая началась еще с 2000 года. На фоне общего роста потребления «зелени» населением округа темпы производства продукции падали, а сам спрос удовлетворялся благодаря поставщикам из Поднебесной, сообщает ИА DEITA.RU, изучив исследования консалтинговых агентств, данные Росстата и внутренние источники рынка.

Чтобы окунуться в «овощную аналитику», стоит акцентировать внимание на том, как в начале февраля 2020-го в регионах ДВ начался скачкообразный рост цен на данную продукцию. Под «антидемпинговый» удар попали, в первую очередь, помидоры и огурцы – то есть сугубо «тепличные» культуры. Примечательно, что экспорт таковых (пусть и исключительно в теплый сезон) все же имеет место быть в вышеупомянутых субъектах. Это подтверждают источники агентства в среде заинтересованных инвесторов.

Согласно им, с 2000 по 2016 год потребление свежих овощей в ДФО выросло на 27% - с 85 до 108-ми килограммов на человека. Из этих показателей 23, 3 килограмма в год «на душу» приходится на томаты, 14, 3 на огурцы. И именно эти продуктовые позиции в регионах ДВ производятся слабо и нерегулярно – даже в теплое время года объемы поставок на 30% – 50% ниже заявленного спроса.

С тех пор прошло три года, и по данным того же Росстата, необходимость в полезной продукции росла умеренными темпами по всей России, а значит разница в спросе и предложении от региональных производителей никуда не исчезла. Однако, при всем при этом, именно ДФО является крупнейшим региональным рынком зеленых культур – 4% всех овощей страны потребляется в его субъектах. Косвенно вышеперечисленные данные подтверждает и исследование потребительской панели Gfk от 21 ноября 2019 года.

При таких запросах (потребителей) собственный импортозамещающий потенциал округа, в том числе его самых производительных регионов (например, Приморского края) еще в сентябре 2019 года оценивался, как «исчерпанный». В частности, Россельхозбанк отмечал дефицит в агропромышленном комплексе по всему Дальнему Востоку – об этом заявляли его представители на прошлом Восточном экономическом форуме, оценив возможности импортозамещения по АПК всего в 5%. В 2018 году Росстат проводил глобальное исследование всего рынка продуктов питания. Опубликованные 21 января результаты работы ведомства показывают резкое снижение общего объема потребления овощей - к 2018-му мужчины и женщины в РФ ели овощей меньше на 17% и 21% соответственно. Если прибавить к этому дефицит рынка овощных культур в ДФО, долгое время восполнявшийся за счет поставок, то последние события на «зеленом рынке» становятся не такими уж внезапными.

Стоит отметить, что элемент форс-мажора здесь все же прослеживается – никто не мог предугадать появление, например, коронавируса, ни, тем более, массовой и беспочвенной, как утверждают вирусологи, истерии, которая привела к закрытию границ не только туристических, но и продовольственных: из-за 16 перекрытых пограничных пунктов овощи с Китая теперь практически не поступают. Однако судя, по объективным данным, у любой истории, даже если ее главные герои – огурцы и помидоры – есть своя экспозиция, завязка, развитие и кульминация.

Какой будет финал у этой овощной эпопеи? Вопрос открытый. В одном случае ценообразующие факторы продолжат порождать хаотический дисбаланс спроса и предложения на рынке; в другом – агропромышленный комплекс явит собой пример «возрождения из пепла»: об этом уже вовсю судачат не только в бизнес-кулуарах, проводя маркетинговые исследования рынка ДФО, но и в парламентах. Ранее агентство писало о том, как в Государственной Думе могли бы разработать проект закона – о развитии сельского хозяйства ДВ. Предположение об этом высказал, в числе прочих, депутат ГД от Хабаровского края Иван Пиляев. Он же отметил, что зависимость округа от импорта – бомба замедленного действия.