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6 Декабрь 2019, 18:15

Правительство накажет овощных спекулянтов в Приморье

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Горячая линия по ценам на овощи открылась в Приморье по итогам заседания краевого штаба. Теперь приморцы могут сообщить о фактах резкого роста цен на овощи, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в краевом Правительстве, за нарушениями антимонопольного закона будут следить минпромторг и УФАС.

Врио главы регионального минпромторга Сергей Калитин отметил, что в крае местные овощи занимают около половины рынка. Остальной объем, как правило, завозится из Китая и других районов России. Кроме того, врио министра подчеркнул, что цены на базовые овощи не изменились, и их количества хватит на 2-3 месяца.

Зампреда Правительства Приморья Константин Шестаков, в свою очередь, заявил о том, что УФАС будет оперативно проверять любую информацию о завышении цен в торговых точках края.

Также Шестаков отдал поручение минпромторгу по открытию «горячей линии». Люди смогут отправлять фото с неоправданно завышенными ценниками и адреса магазинов, где такое происходит.

Номер телефона горячей линии: 8 (914) 703-14-90, 273-14-90.

Напомним, ранее ИА DEITA.RU. писало о том, что примерно пятая часть овощей на Дальнем Востоке поставляется из Китая. Доступный импорт с соседями сдерживал рост цен на овощи в крае довольно успешно.

При этом, если говорить о региональной продукции, общая площадь всех теплиц в Приморье – более 80% от всех дальневосточных. 

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