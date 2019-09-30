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«Ожидаем жертв» — асфальт провалился в спальном районе

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Жители Владивостока жалуются на огромную яму в асфальте, сообщает DEITA.RU. Шокирующие фотографии провала в асфальте показал паблик «Экипажи ДПС» в понедельник, 30 сентября.

Как пишут местные жители, уже ровно месяц прошёл с момента «дождливой атаки Владивостока загнивающем Западом». А их «минная ловушка» на Фадеева, 14, (в районе перекрестка с улицей Воропаева и Ручейной), так осталась без внимания властей.

Отмечается, что провал находится прямо на тротуаре и рядом с дорогой и жилым домом. «И как всегда ожидаем жертв. Хотя не так далеко от этого места ремонтировали дороги после ливня и заделывали провал рядом с ж/д переездом», — пишут люди.

Екатерина Брязгунова

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