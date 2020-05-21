telegr wh call

Новости

Мэрия запретила рубить деревья на скандальной стройке во Владивостоке

21 Май 2020, 09:15

Кредитные каникулы оценили эксперты

21 Май 2020, 08:15

Ожидать ли осадков в Приморье, рассказали синоптики

21 Май 2020, 07:15

Зарплаты россиян покатились вниз

21 Май 2020, 06:15

Парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

21 Май 2020, 05:15

Новые правила покупки на AliExpress назвал эксперт

21 Май 2020, 04:15

Сенаторы хотят изменить Трудовой кодекс из-за пандемии

21 Май 2020, 03:15

Турция пустит россиян, но не для отдыха

21 Май 2020, 02:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Ожидать ли осадков в Приморье, рассказали синоптики

весна, цветы, лето, зелень

Стало известно, чего ждать от погоды в ближайшее время

Хорошая погода в крае стабилизировалась, в ближайшие сутки ситуация в регионе существенно не изменится, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидать осадков в Приморье не стоит. Регион по-прежнему будет находиться под влиянием гребня антициклона, ядро которого плотно обосновалось над Сахалином. 

В континентальных районах будет тепло, но жары при этом не ожидается. На побережье края погода будет немного прохладнее. Максимальная температура воздуха повысится на 1-5 градусов. 

Вместе с этим, над краем растёт атмосферное давление, что приведет к возможным заморозкам от 0…-3 °C в ночное время суток 21 и 22 мая местами в континентальной части Приморья.

Читайте также:

Особый режим отменили в Приморье

В популярном районе Владивостока изменят схему движения

Лесные контрабандисты попались в Приморье

Дмитрий Шевченко

Популярное

Особый режим отменили в Приморье

В популярном районе Владивостока изменят схему движения

Приморский мэропад: в крае назревает смена элит

Досрочный выход на пенсию станет реальностью
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...