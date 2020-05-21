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Ожидать ли осадков в Приморье, рассказали синоптики
Стало известно, чего ждать от погоды в ближайшее время
Хорошая погода в крае стабилизировалась, в ближайшие сутки ситуация в регионе существенно не изменится, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидать осадков в Приморье не стоит. Регион по-прежнему будет находиться под влиянием гребня антициклона, ядро которого плотно обосновалось над Сахалином.
В континентальных районах будет тепло, но жары при этом не ожидается. На побережье края погода будет немного прохладнее. Максимальная температура воздуха повысится на 1-5 градусов.
Вместе с этим, над краем растёт атмосферное давление, что приведет к возможным заморозкам от 0…-3 °C в ночное время суток 21 и 22 мая местами в континентальной части Приморья.