Роспотребназдор бьёт тревогу о состоянии здоровья россиян, всё больше страдающих лишним весом, сообщает DEITA.RU.

Надзорное ведомство выпустило доклад о сохранении россиянами своего здоровья, из которого стало ясно, что количество соотечественников, испытывающих проблемы с излишней массой тела, начиная с 2013 года, увеличилось в 1,7 раза.

Как пишет издание dp, самым тревожным сигналом для здоровья нации является то, что рост ожирения наблюдается в подростковой среде. Их число всё с того же 2013 года к сегодняшнему дню увеличилось в 1,3 раза.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, в возрастном диапазоне до 14 лет наблюдается существенный спад заболевания ожирением на два процента за все 16 лет наблюдений.

Однако в целом, ситуация в России прогрессирует в сторону тревожности. В стране всё больше людей начинают страдать от ожирения. Для борьбы с опасной болезнью, приводящей к трагическим последствиям, Роспотребнадзор планирует усилить контроль качества за съестной продукцией в стране.

Ранее эксперты рассказали о том, почему худеть перед отпуском является не самой лучшей затеей.