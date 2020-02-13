Новости
Иностранцам упростили въезд на Дальний Восток
13 Февраль 2020, 07:45
Коронавирус ударил по российским угольщикам
13 Февраль 2020, 07:15
Озвучен прогноз погоды на четверг во Владивостоке
13 Февраль 2020, 06:30
Госдеп просит Россию сократить ядерные запасы
13 Февраль 2020, 05:45
Samsung озвучила цены на новые смартфоны
13 Февраль 2020, 05:00
Пенсионерка перевела мошенникам 1,4 млн рублей
13 Февраль 2020, 04:15
Снизить скорость до 50 км/ч предложили в России
13 Февраль 2020, 03:30
Названы 3 грубые ошибки при замене антифриза
13 Февраль 2020, 02:45
Озвучен прогноз погоды на четверг во Владивостоке
Потепление продолжится в регионе в ближайшие сутки
Синоптики Примгидромета опубликовали подробный прогноз
погоды на четверг, 13 февраля, сообщает ИА DEITA.RU. Данные опубликованы на портале
«Примпогода».
Так, ранним утром в четверг ожидается до 2 градусов мороза. Днем продолжится оттепель: синоптики обещают 5-7 градусов тепла. При этом будет дуть умеренный ветер до 13 м/с.
В ночь на пятницу ожидается до -5 градусов и ветер, к утру порывы ветра усилятся.
Читайте также:
Всемирно известный памятник археологии уничтожают в Приморье
Изменились способы передачи показаний за горячее водоснажение и тепловую энергию
Коварный туман стал причиной нескольких ДТП
Популярное
Loading...
Загрузка...