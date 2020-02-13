Озвучен прогноз погоды на четверг во Владивостоке

Синоптики Примгидромета опубликовали подробный прогноз погоды на четверг, 13 февраля, сообщает ИА DEITA.RU. Данные опубликованы на портале «Примпогода».



Так, ранним утром в четверг ожидается до 2 градусов мороза. Днем продолжится оттепель: синоптики обещают 5-7 градусов тепла. При этом будет дуть умеренный ветер до 13 м/с.

В ночь на пятницу ожидается до -5 градусов и ветер, к утру порывы ветра усилятся.