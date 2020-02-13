telegr wh call

Новости

Иностранцам упростили въезд на Дальний Восток

13 Февраль 2020, 07:45

Коронавирус ударил по российским угольщикам

13 Февраль 2020, 07:15

Озвучен прогноз погоды на четверг во Владивостоке

13 Февраль 2020, 06:30

Госдеп просит Россию сократить ядерные запасы

13 Февраль 2020, 05:45

Samsung озвучила цены на новые смартфоны

13 Февраль 2020, 05:00

Пенсионерка перевела мошенникам 1,4 млн рублей

13 Февраль 2020, 04:15

Снизить скорость до 50 км/ч предложили в России

13 Февраль 2020, 03:30

Названы 3 грубые ошибки при замене антифриза

13 Февраль 2020, 02:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Озвучен прогноз погоды на четверг во Владивостоке

снег, зима

Потепление продолжится в регионе в ближайшие сутки

Синоптики Примгидромета опубликовали подробный прогноз погоды на четверг, 13 февраля, сообщает ИА DEITA.RU. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, ранним утром в четверг ожидается до 2 градусов мороза. Днем продолжится оттепель: синоптики обещают 5-7 градусов тепла. При этом будет дуть умеренный ветер до 13 м/с.

В ночь на пятницу ожидается до -5 градусов и ветер, к утру порывы ветра усилятся.

Читайте также:

Всемирно известный памятник археологии уничтожают в Приморье

Изменились способы передачи показаний за горячее водоснажение и тепловую энергию

Коварный туман стал причиной нескольких ДТП

Елена Миронова

Популярное

Всемирно известный памятник археологии уничтожают в Приморье

Изменились способы передачи показаний за горячее водоснажение и тепловую энергию

«Денег нет, но вы держитесь»: россиянин процитировал ФНС Медведева, чтобы уйти от налогов

Дом «для войны семей» продается во Владивостоке
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...