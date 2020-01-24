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Озвучен прогноз погоды на пятницу во Владивостоке
Комфортная погода закончилась, сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на пятницу, 24 января, во Владивостоке. Об этом сообщается на портале «Примпогода».
В последний рабочий день в столице ДФО значительно похолодает. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с днем. Максимальная температура воздуха составит -8 градусов.
Ночью ветер утихнет до умеренного 6-11 м/с, температура воздуха составит -16-18 градусов.
Елена Миронова
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