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Сильный ветер обещают синоптики на выходных

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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Озвучен прогноз погоды на пятницу во Владивостоке

Владивосток зима снег Золотой мост

Комфортная погода закончилась, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на пятницу, 24 января, во Владивостоке. Об этом сообщается на портале «Примпогода».

В последний рабочий день в столице ДФО значительно похолодает. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с днем. Максимальная температура воздуха составит -8 градусов.

Ночью ветер утихнет до умеренного 6-11 м/с, температура воздуха составит -16-18 градусов.

Елена Миронова

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