Озвучен прогноз погоды на выходные

В некоторых регионах ожидаются серьезные заморозки, сообщает DEITA.RU.



Приморские синоптики озвучили подробный прогноз погоды на выходные. Данные размещены на портале «Примпогода».

Ближайшие выходные в регионе будут теплыми. Кроме того, ожидается повышение атмосферного давления. Осадков не ожидается.

Что касается температуры, то она будет выше, чем в начале недели. Так, по ночам будет от 0 до +5, однако в горных районах Приморья будет до -8 градусов. А на юге по ночам ожидается до 11 градусов тепла.

Дневные температуры также будут высокими: до +21 градуса на юге. В среднем по краю ожидается до +13.

Во Владивостоке на выходных будет тепло. Ночью до 11 градусов тепла, днем до +16.

Елена Миронова