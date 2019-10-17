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Озвучен прогноз погоды на выходные
В некоторых регионах ожидаются серьезные заморозки, сообщает
DEITA.RU.
Приморские синоптики озвучили подробный прогноз погоды на выходные. Данные размещены на портале «Примпогода».
Ближайшие выходные в регионе будут теплыми. Кроме того, ожидается повышение атмосферного давления. Осадков не ожидается.
Что касается температуры, то она будет выше, чем в начале недели. Так, по ночам будет от 0 до +5, однако в горных районах Приморья будет до -8 градусов. А на юге по ночам ожидается до 11 градусов тепла.
Дневные температуры также будут высокими: до +21 градуса на юге. В среднем по краю ожидается до +13.
Во Владивостоке на выходных будет тепло. Ночью до 11 градусов тепла, днем до +16.
Елена Миронова