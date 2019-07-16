Портал по подбору кадров и работы озвучил реакцию работодателей на резюме, сообщает DEITA.RU.



Портал по поиску работы Superjob провел исследование реакции работодателей на получаемые резюме от соискателей. Выяснилось, что сопроводительные письма помогают отделам кадров принимать решения о приглашении на собеседование.

По результатам опроса стало понятно, что 9% работодателей вообще не открывает резюме без сопроводительных писем. При этом четверть соискателей уверены, что письмо прикладывать совершенно необязательно.

Эксперты портала советуют обязательно прикладывать сопроводительное письмо к резюме. В нем необходимо лично обратиться к работодателю и рассказать, почему вы хотите работать в этой компании.

Елена Миронова