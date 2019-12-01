Озвучен список стран, которые можно посетить без загранпаспорта

Для путешествия в некоторые страны не понадобится загранпаспорт и оформление визы, сообщает DEITA.RU. Россияне могут посетить четыре страны по своему паспорту: Беларуссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

Так, на месяц любой россиянин может выехать в Казахстан, только во время таможенного контроля, каждому путешественнику необходимо будет заполнить миграционную карту. Это документ всегда должен быть с собой во время нахождения в стране.

Также спокойно можно въехать в Беларуссию, где даже нет необходимости заполнять декларацию. Медпомощь россиянам в стране оказывается бесплатно.

С 2017 года посещать по российскому паспорту можно Армению. Максимальный срок пребывания 30 дней. Медицинскую страховку можно оформить при въезде в страну.

Продлить срок пребывания более 30 дней можно в Киргизии, однако для этого необходимо будет посетить местный паспортный стол. Путешественники могут там насладиться термальными источниками и старинной архитектурой.

Иван Юрьев