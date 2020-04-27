Озвучена дата начала работы призывных комиссий

Призывные комиссии в России начнут свою работу по всей стране уже после 6 мая, сообщает DEITA.RU со ссылкой на министерство обороны.

Также сообщается, что отправка срочников для прохождения военной службы начнётся не раньше 20 мая. По прибытии в свои части все молодые люди отправятся на двухнедельный карантин.

Сборные пункты при военкоматах в России перешли на особый режим работы: на их входах были установлены сразу несколько постов спецконтроля. Теперь все новобранцы сдают тесты на коронавирус.

Отметим также, что выпускники школ 2020 года призываться в армию не будут. Им дадут возможность сначала сдать ЕГЭ и поступить в вузы.