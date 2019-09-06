Названы показатели, от которых зависит скорость введения в России четырехдневной рабочей недели, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров озвучил их: многое зависит от достижения целевых показателей по производству и экспорту в стране. Будет весьма сложно выполнить все показатели, если использовать традиционную трехсменную систему работы. Но сократить количество рабочих дней и выкроить для россиян еще один день отдыха – реально, добавляет министр.

Правда, сроки воплощения в реальность этой задумки не близки: Топилин предполагает, что обеспечить переход и сделать один из рабочих дней выходным можно будет примерно через пятьдесят лет.

Анастасия Туркова