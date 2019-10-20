Озвучена причина прорыва дамбы в Красноярском крае

Вероятная причина прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае — нарушение во время работ по добыче золота, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали представители СКР.

Как передает РИА ФАН, в ответственной компании уже прошли обыски. Трое человек, в том числе и руководитель предприятия, задержаны. Их допрашивают в Красноярске.

При этом в региональном правительстве отмечают, что нарушения могли возникнуть во время возведения плотины.

Ранее DEITA.RU писало, что трагедия произошла в ночь на субботу, 19 октября, в районе села Щетинкино. После прорыва дамбы рабочий поселок был затоплен. В нем отдыхали рабочие. 15 человек погибли.

Екатерина Брязгунова