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Озвучена причина прорыва дамбы в Красноярском крае
Вероятная причина прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае — нарушение во время работ по добыче золота, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали представители СКР.
Как передает РИА ФАН, в ответственной компании уже прошли обыски. Трое человек, в том числе и руководитель предприятия, задержаны. Их допрашивают в Красноярске.
При этом в региональном правительстве отмечают, что нарушения могли возникнуть во время возведения плотины.
Ранее DEITA.RU писало, что трагедия произошла в ночь на субботу, 19 октября, в районе села Щетинкино. После прорыва дамбы рабочий поселок был затоплен. В нем отдыхали рабочие. 15 человек погибли.
Екатерина Брязгунова