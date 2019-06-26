Электронные системы помощи водителю крайне опасны не только для водителя, но и для окружающих его людей, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли эксперты из страхового института дорожной безопасности в США.

По мнению исследователей, главная проблема в том, что люди даже не пытаются разобраться, как нужно себя вести за рулем в случае включения той или иной электронной системы. Речь идет о том, когда автолюбители включают автопилот, они позволяют себе заняться посторонними делами, например пообщаться в чаще, поговорить по телефоне, написать sms-сообщение или даже посмотреть фильм.

Такое поведение в корне не верно, ведь в каждой инструкции по применению сказано: нужно положить руки на руль и следить за дорогой.

Екатерина Брязгунова