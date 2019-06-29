Среднемесячная начисленная зарплата в дальневосточной столице выросла до 57704,6 рубля, сообщает DEITA.RU. Такие данные опубликованы в Экономическом мониторинге города Владивостока за январь – апреля 2019 года.

То есть, за год зарплата подросла на 8,2 процента. Данная сумма превышает прожиточный минимум в 4,2 процента для работающих граждан.

Стоит отметить, что в январе — марте текущего года на предприятия города трудились 165,6 тысячи человек, что на один процент выше, чем в прошлом году в аналогичный период. Безработных на тот момент насчитывалось 700 человек, что на 7,5 процента больше, чем в прошлом году.

Добавим, что официальные данные немного противоречат заявленным зарплатам на доске объявлений. Так, жители дальневосточной столицы в среднем могут претендовать на сумму от 25 до 40 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова