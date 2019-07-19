Главный документ россиянина будет действовать даже после перехода на его электронный аналог, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

В ближайшие несколько лет в России появятся электронные паспорта, которые станут копией привычных бумажных документов удостоверения личности. Ожидается, что своё широкое распространение они получат уже к 2023-2025 годам.

При этом, некоторые регионы страны будут выбраны в качестве пилотных, где электронные паспорта появятся у жителей уже в 2020 году.

Как сообщил вице-премьер Максим Акимов, даже после перехода на электронные аналоги главного документа гражданина России, его аналоговый, т.е. бумажный вариант не утратит свою силу и будет как и всегда выполнять свои функции.

Ранее сообщалось, что Новый российский паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом либо мобильное приложение в смартфоне.

Дмитрий Шевченко