Стало известно, насколько отечественные водители наполнили бюджет своих регионов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Аналитическое бюро FinExpertiza подсчитало сумму всех оплаченных россиянами штрафов за 2018 год, связанных с нарушениями ПДД.

Как оказалось, эта сумма составила 71,3 миллиард рублей. Самый большой профит получила Московская область. На нерадивых водителях ей удалось заработать более чем на два миллиарда рублей больше, чем годом ранее.

А вот культурная столица России наоборот, снизила объёмы штрафных денег, поступающих в бюджет. Падине составило 187,5 миллионов рублей.

Эксперты связали изменения в уровнях уплаты штрафов с появлением автоматических устройств фиксации нарушений.

Дмитрий Шевченко