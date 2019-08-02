Стало известно, сколько зарабатывает важный специалист во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Сервис поиска работы Superjob составил статистику, согласно которой средняя зарплата ассистента отдела закупок в Дальневосточной столице составляет 30 000 рублей в месяц.

При этом, его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 40 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 33 000 рублей в месяц.

В соседнем от Владивостока Хабаровске, подобный работник получает 29 000 рублей в месяц.

Дмитрий Шевченко