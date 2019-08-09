Стал известен размер заработка важного специалиста во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Согласно данный портала поиска работы Superjob, средняя зарплата делопроизводителя в Дальневосточной столице составляет 34 000 рублей в месяц.

Как отмечают специалисты, это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. В соседнем от Владивостока Хабаровске подобный работник получает чуть меньше - 32 000 рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге делопроизводители ценятся уже выше. Там они могут претендовать на зарплаты в размере 45 000 и 37 000 рублей в месяц.

Дмитрий Шевченко