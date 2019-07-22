Около 60 тысяч рублей зарабатывает инженер по эксплуатации зданий в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Как рассказали специалисты сервиса, перед тем, как сделать четкие заявления о размере заработных плат инженеров по эксплуатации зданий, были проанализированы доходы инженеров в 70 крупных российских городах.

Так, инженер по эксплуатации зданий в центре Дальнего Востока может себе позволить жить на 58 тысяч рублей, что на четыре тысячи превышает его заработок шестью месяцами раньше. Его московский коллега зарабатывает 68 тысяч рублей, а питерский — 64 тысяч рублей. Здесь стоит отметить, что доходы всех этих специалистов повысились на четыре тысячи за последние полгода.

В экс-столице ДФО — Хабаровске инженер получает 56 тысяч, а в Чите — на семь тысяч меньше.

Екатерина Брязгунова