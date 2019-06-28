Стало известно, сколько зарабатывает важный специалист в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU.

Портал поиска работы Superjob поделился данными о средней заработной плате кассира. Как оказалось, во Владивостоке представители этой профессии могут рассчитывать на вознаграждение своего труда в 30 тысяч рублей в месяц.

При этом, такой же специалист, но трудящийся в столице России - Москве, может претендовать уже на 40 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - на 33 тысячи рублей.

В соседнем от Владивостока Хабаровске кассир в среднем имеет зарплату в размере 29 тысяч рублей в месяц.

Дмитрий Шевченко