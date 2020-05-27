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Озвучено, какие магазины могут открыться в Приморье

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В крае началось плавное ослабление карантинных ограничений

Магазины с отдельным наружным входом и площадью до 400 квадратных метров могут возобновлять свою работу с сегодняшнего дня, 27 мая, в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство региона.

В случае открытия своих торговых объектов, их обладатели должны сообщить об этом в краевое министерство промышленности и торговли в письменном виде.

Как отмечается, вновь приступить в продаже товаров, не входящих в перечень первой необходимости, смогут магазины, которые сумеют проследить за выполнением ряда условий.

Так, в частности, владельцы обязуются контролировать количество покупателей, одновременно присутствующих в торговом зале. Их число не должно превышать норматива из расчёта — один человек на 4 квадратных метра.

Другими словами, в помещении площадью 400 квадратов могут одновременно находиться не более 100 человек.

В соответствующем распоряжении губернатора края Олега Кожемяко отмечается, что снятие ограничений не распространяется на город Находка, где эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться тревожной.

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