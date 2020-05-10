Новости
Озвучено, кто станет зарабатывать больше после эпидемии
10 Май 2020, 04:15
Путин пообещал армии самое современное оружие и технику
10 Май 2020, 03:15
Назван срок укрепления рубля до докризисных значений
10 Май 2020, 02:15
Парикмахерским предрекли массовое банкротство
10 Май 2020, 01:15
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки
10 Май 2020, 00:15
В России обвалились продажи автомобилей
9 Май 2020, 23:15
Сбербанк уменьшил ставки по рублёвым вкладам
9 Май 2020, 22:15
Тренер ММА отказался нацепить маску и избил продавщицу
9 Май 2020, 21:15
Озвучено, кто станет зарабатывать больше после эпидемии
Названы сферы, где вскоре вырастут зарплаты
Завершение эпидемии коронавируса ознаменуется повышением заработной платы у работников нескольких сфер, сообщает DEITA.RU со ссылкой на агентство "Прайм".
По мнению доцента кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, рост доходов произойдет среди сотрудников компаний-монополистов и в таких низкоконкурентных сферах, как энергетика и связь.
Кроме этого, на солидную прибавку к зарплате смогут рассчитывать и медики. По прогнозу специалиста, врачи станут получать больше не только в бюджетных учреждениях из-за доплат, но и в частных клиниках благодаря возросшему спросу на их услуги.
Изменения произойдут в образовании, онлайн-развлечениях, а также в IT-сфере после того, как некоторые работодатели решат оставить всех или часть сотрудников на удаленной работе. Небольшой рост зарплат возможен также и в аграрном секторе.
Ранее специалисты предрекли массовые банкротства среди представителей парикмахерского бизнеса. По расчётам аналитиков, порядка 40% всего рынка может ждать разорение из-за кризиса, вызванного коронавирусом.