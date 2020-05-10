Озвучено, кто станет зарабатывать больше после эпидемии

Завершение эпидемии коронавируса ознаменуется повышением заработной платы у работников нескольких сфер, сообщает DEITA.RU со ссылкой на агентство "Прайм".

По мнению доцента кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, рост доходов произойдет среди сотрудников компаний-монополистов и в таких низкоконкурентных сферах, как энергетика и связь.

Кроме этого, на солидную прибавку к зарплате смогут рассчитывать и медики. По прогнозу специалиста, врачи станут получать больше не только в бюджетных учреждениях из-за доплат, но и в частных клиниках благодаря возросшему спросу на их услуги.

Изменения произойдут в образовании, онлайн-развлечениях, а также в IT-сфере после того, как некоторые работодатели решат оставить всех или часть сотрудников на удаленной работе. Небольшой рост зарплат возможен также и в аграрном секторе.

Ранее специалисты предрекли массовые банкротства среди представителей парикмахерского бизнеса. По расчётам аналитиков, порядка 40% всего рынка может ждать разорение из-за кризиса, вызванного коронавирусом.