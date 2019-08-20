Высказанное недавно предложение о полном запрете сотовых в школах вызвало шквал негодования у россиян, сообщает DEITA.RU.



Российские чиновники уже начали комментировать идею Минпросвещения о запрете использования школьниками телефонов во время уроков. Уже в скором времени руководство школ получит все рекомендации по новым правилам для гаджетов.

Однако с тем, что сотовые в школе должны быть под запретом, согласны не все. Например, министр образования Якутии Владимир Егоров заявил, что телефоны надо заменить на планшеты.

Как пишет РИА Новости, министр образования республики уверен: дети используют телефоны далеко не только для того, чтобы играть на уроках. Чаще всего они ищут нужную информацию в интернете. И лишать учеников такой возможности нельзя. Так что при запрете телефонов российским школьникам необходимо выдавать казенные планшеты.

Елена Миронова