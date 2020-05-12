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Озвучено состояние болеющего коронавирусом Мишустина
Лечащие доктора оценили динамику протекания болезни главы российского правительства Михаил Мишустина как положительную, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
О том, как глава кабмина справляется с коронавирусом рассказал его пресс-секретарь. Борис Беляков. По его словам, премьер продолжает активно работать, даже несмотря на то, что в данный момент проходил курс лечения в больнице.
Мишустин, как отметил Беляков, находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным, а также своими коллегами из правительства.
Также пресс-секретарь премьер-министра сказал, что Мишустин согласовал предложенную правительством этапность выхода из режима самоизоляции.