Озвучено состояние россиян, находящихся на заражённом лайнере

Представители российского посольства в Японии сообщили через свой официальный аккаунт в Facebook о том, что граждане России, находящиеся на заражённом судне Diamond Princess, не заражены новым видом коронавируса.

Дипломаты уверили общественность в том, что они сохраняют постоянную связь с россиянами и достоверно знают об их состоянии, пожеланиях и потребностях.

Сейчас судна находится на карантине. По словам представителе посольства, данная процедура должна завершиться уже 20 февраля.

Напомним, что на данный момент на лайнере находятся 20 человек с подтверждённым заболеванием китайским коронавирусом.