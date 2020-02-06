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Озвучено состояние россиян, находящихся на заражённом лайнере

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По данным посольства, они не заразились

Представители российского посольства в Японии сообщили через свой официальный аккаунт в Facebook о том, что граждане России, находящиеся на заражённом судне Diamond Princess, не заражены новым видом коронавируса.

Дипломаты уверили общественность в том, что они сохраняют постоянную связь с россиянами и достоверно знают об их состоянии, пожеланиях и потребностях. 

Сейчас судна находится на карантине. По словам представителе посольства, данная процедура должна завершиться уже 20 февраля. 

Напомним, что на данный момент на лайнере находятся 20 человек с подтверждённым заболеванием китайским коронавирусом.

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