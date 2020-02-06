Новости
Школьников бесплатно накормят горячим хотя бы раз в день
6 Февраль 2020, 14:50
Коронавирус заставляет россиян скупать строительные респираторы от пыли
6 Февраль 2020, 14:40
Продлить молодость до 44 лет предложили общественники Хабаровска
6 Февраль 2020, 14:20
Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами
6 Февраль 2020, 14:19
Озвучено состояние россиян, находящихся на заражённом лайнере
6 Февраль 2020, 14:00
Коронавирус грозит дефицитом смартфонов в России
6 Февраль 2020, 13:40
Взять кредит можно будет в продуктовом магазине
6 Февраль 2020, 13:20
Крабового короля арестовали заочно
6 Февраль 2020, 13:00
Озвучено состояние россиян, находящихся на заражённом лайнере
По данным посольства, они не заразились
Представители российского посольства в Японии сообщили через свой официальный аккаунт в Facebook о том, что граждане России, находящиеся на заражённом судне Diamond Princess, не заражены новым видом коронавируса.
Дипломаты уверили общественность в том, что они сохраняют постоянную связь с россиянами и достоверно знают об их состоянии, пожеланиях и потребностях.
Сейчас судна находится на карантине. По словам представителе посольства, данная процедура должна завершиться уже 20 февраля.
Напомним, что на данный момент на лайнере находятся 20 человек с подтверждённым заболеванием китайским коронавирусом.