Озвучено условие дальневосточной ипотеки под 2%

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Стали известны некоторые подробности предстоящей жилищной программы, сообщает DEITA.RU.

Заместитель главы министерства финансов России Алексей Моисеев рассказал журналистам о том, что в случае получения молодыми семьями ипотеки под 2% они будут обязаны некоторое время проживать в той квартире, которую они под это выбрали.

При этом, таким дальневосточникам, по словам чиновника, будет запрещено продавать своё жилище в самый первый период после его приобретения дабы не подталкивать новосёлов к спекуляциям и возможности заработать на перепродаже.

Как отметил Моисеев, возможно, будут поставлены и ещё какие-либо ограничения, связанные с льготной ипотекой на Дальнем Востоке под 2%. Главной задачей данной программы должно стать желание людей оставаться в регионе, а не простое обогащение и переезд, например, на запад страны, имея деньги с продажи полученного на льготных условиях жилья.

Дмитрий Шевченко

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