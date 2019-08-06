Стало известно, чего больше всего не хватает россиянам, сообщает DEITA.RU.

РАНХиГС выпустила отчёт о нуждах современных жителей России, в котором приведены главные потребности граждан.



Так, согласно данным экспертов, россияне больше всего нуждаются в качественном образовании и высокой оплате труда.

Данные получены на основе опроса людей в возрасте от 25 до 65 лет. Как оказалось, людей больше всего беспокоит их образование и работа.

30% участников опроса выразили уверенность в том, что их уровень образования и рабочая квалификация позволяет им занимать более статусную должность.

Дмитрий Шевченко