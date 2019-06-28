Мировые лидеры завершили переговоры, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

В рамках саммита "Большой двадцатки" в Японии президенты США и России провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг Ирана и Украины. На данный момент эти территории являются наиболее "горячими" с точки зрения военной обстановки.

Ранее Дольнальд Трамп чуть не начал массированный удар по Ирану после того, как эта страна сбила американский беспилотник на своей территории.

По итогам переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп согласились с тем, что улучшение отношений между странами в интересах всего мирового сообщества.

Кроме этого, по словам представителей Белого Дома, лидеры также обсудили ситуацию в Венесуэле и Сирии.

Дмитрий Шевченко