Озвучены «космические» пенсии российских чиновников

Пенсионная реформа уже второй год «кошмарит» россиян. Рядовые граждане опасаются за свою старость, а есть ли причины для опасений у слуг этих самых рядовых граждан - российских министров и депутатов? Какие пенсии ждут чиновников на старости лет - в материале DEITA.RU.

Изменения, внесение пенсионной реформой, коснутся и властьимущих.

Трудовая пенсия чиновника составляет такую же цифру, как и простого россиянина - 18 тысяч рублей. Но бывшие премьер-министры имеют право на надбавку в 55-75 процентов от оклада нынешнего премьера - такой закон издал еще Борис Ельцин.

Например, по данным на 2018 год, Дмитрий Медведев получает зарплату в 715 тысяч рублей. Это значит, что сейчас четверо бывших премьеров-пенсионеров - Михаил Касьянов, Сергей Степашин и Михаил Фрадков - могут претендовать на доплату примерно в 400-500 тысяч рублей.

Фрадков по-прежнему занимает госдолжность, поэтому ему пока ничего не заплатят, а вот Касьянов и Степашин, скорее всего, этой опцией уже воспользовались.

Спикеры верхней и нижней палаты парламента также могут не бояться приближения старости. Они по закону приравнены к премьерскому статусу. Например, сейчас Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин могут претендовать на 75-процентную надбавку. Правила придется обойтись без «трудовых» 18 тысяч - их полностью съест надбавка.

Средняя зарплата депутатов и сенаторов сейчас составляет около 400 тысяч рублей. Министры в качестве надбавки получают 55 процентов зарплаты - те же привилегии и у депутатского корпуса. К примеру, проработавший от 5 до 10 лет в думе депутат может рассчитывать на почти 47 тысяч рублей пенсии.

И наконец самое главное - как на пенсии будет чувствовать себя нынешний президент Владимир Путин? Согласно закону, для бывших глав страны предусмотрено пожизненное содержание. Путин будет получать 75 процентов своего нынешнего оклада - то есть 536 тысяч рублей.

Эти цифры взялись не с потолка. В апреле текущего года Владимир Путин увеличил свою зарплату почти в три раза и ныне он получает столько же, сколько и глава правительства Дмитрий Медведев - 715 тысяч.

Примечательно, что ныне здравствующий первый президент СССР Михаил Горбачев находится на особом статусе. В 1994 году он получил в качестве ежемесячной пенсии 40 МРОТ. Если в 2020 году МРОТ в России поднимут до обещанных Медведевым 12 130 рублей, то пенсия Горбачева составит 485200 рублей.

К слову, сегодня депутаты рассматривают в первом чтении инициативу о возможности получения негосударственной пенсии в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.

Такими мерами чиновники хотят поддержать предпенсионеров. Ведь уже в 2020 году на пенсию будут выходить женщины с 56 лет 6 месяцев, мужчины - с 61 года 6 месяцев. Пенсионеров в России сейчас 44 миллиона, почти 32% населения, а работающих— 76 миллионов или 51% процент соответственно.

Василий Кучин