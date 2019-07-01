Если бы у россиян была удаленная работа, они бы поселились в Италии, Испании и Таиланде, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Aviasales.

К такому выводу пришли эксперты в ходе опроса тысячи пользователей социальных сетей. На вопрос, в какой бы стране вы хотели жить, если бы имели удаленную работу, 20 процентов респондентов ответили, что в Италии, 17 процентов выбрали Испанию и еще 10 процентов размечтались о Таиланде.

Те, кто выбрали страны Евросоюза, отметили, что и в Испании, и в Италии очень приятный климат, есть рядом море, всегда качественные продукты, а также свежие фрукты и овощи. Любителей Таиланда привлекают вечное лето, дешевое жилье и доброжелательные тайцы.

А пока далеко не у всех россиян есть удаленная работа, DEITA.RU напоминает, что в отпуск нужно уходить правильно.

Екатерина Брязгунова