Озвучены очаги эпидемии коронавируса – 185 заболевших в Приморье

На 23 апреля известно о 185 случаях заболевания коронавирусом в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией в крае.

Так, положительный результат тест выдал еще у семерых жителей края. Среди заболевших есть один ребенок.

Кроме того, несколько пациентов – медики.

– Получены положительные результаты тестов на коронавирус у троих сотрудников скорой помощи Находки – это водитель, фельдшер и подсобный рабочий. Бригада выведена на карантин, все направлены в инфекционный госпиталь Находки. Продолжается работа во Владивостокской клинической больнице №2, где отмечен групповой очаг заболевания. Здесь выявлены новые контактные, которые ожидают результатов теста, – сообщили в минздраве региона.

Напомним, на сегодняшний день в Приморье лабораторно подтверждены 185 случаев заражения коронавирусом, на лечении находятся 160 человек: 23 пациента выписаны, два случая закончились летальным исходом.

Больше всего случаев заболевания отмечено во Владивостоке – 126, Артеме – 18, Михайловском районе – 10. По пять случаев зарегистрировано в Хасанском и Шкотовском районах, четыре – в Находке, по три – в Большом Камне и Надеждинском районе, по два – в Дальнегорске, Октябрьском округе, по одному – в Арсеньеве, Уссурийске, Лесозаводске, Дальнереченске, Партизанском районе, Анучинском и Ханкайском округах.