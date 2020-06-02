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Озвучены особенности приёмной кампании в вузы на 2020/2021 год
Министр науки и высшего образования выступил с заявлением
Абитуриенты в этом году смогут подавать документы в вузы еще до ЕГЭ, сообщает ИА DEITA.RU. Так как в стране еще не сняли ограничительные меры в связи с коронавирусом, в том числе остается в силе режим самоизоляции, документы будут приниматься дистанционно: достаточно будет отправить копии аттестатов, дипломов предметных олимпиад и других документов.
Вузы готовят специальные сервисы для дистанционного приема документов. Последний документ – сертификат ЕГЭ – будет добавлен самым последним. Единый государственный экзамен в этом году пройдет в период с 20 июня по 17 августа, сроки утверждены министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Приём в вузы начнётся только после того, как все желающие сдадут ЕГЭ.
Около 500 ведущих университетов России присоединились к пилотному проекту «Поступи в вуз онлайн», интегрированный с порталом Государственных и муниципальных услуг. Абитуриентам достаточно один раз загрузить пакет документов и направлять его в несколько вузов. Оригинал аттестата можно будет привезти в образовательную организацию уже после зачисления.
Электронные «Согласия на зачисления» принимают МИСиС, ТюмГУ, МФТИ, ДВФУ, Санкт-Петербургский политех, ИТМО и другие вузы. Электронная подпись при подаче «Согласия на зачисления» и других документов не нужна.
Свои особенности приемной кампании в этом году – в Суворовских и Нахимовских училищах, кадетских корпусах. Там документы принимают до 1 июля по электронной почте. Обязательное собеседование на определение психологической готовности к службе, вступительные испытания по русскому и иностранным языкам, математике пройдут по видеосвязи с 10 июля по 1 августа. Оценку по физической подготовке поставят ту, что стоит в итоговом аттестате. А различные дипломы, грамоты и сертификаты, свидетельствующие о спортивных, творческих и общественных достижениях, в приёмную комиссию нужно направить до 10 августа.