Есть четыре способа застраховать свой дом или квартиру от различных природных буйств или рисков в быту, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РГ». Информацию объясняет гражданам Минфин.

Первое: можно прийти в офис и оформить договор у страховой компании так. Второй вариант: сделать это онлайн. Третий: покупать полис у брокера или страховых агентов. Четвертый – обзавестись страховкой с оплатой услуг ЖКХ, если в платежке имеется этот пункт.

Четвертого августа начал действовать закон о защите жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Как предполагают страховщики, проект, вероятно, будет запущен в четырнадцати регионах.

Тем, кто застраховал свое имущество, при наступлении страхового случая заплатят компенсацию. Ее размер высчитывается по количеству «квадратов» и их средней стоимости в регионе. Страховая компания также обязана будет предоставить таким гражданам выплаты. Всем остальным возмещать убытки будут, исходя из принятых социальных норм.

Анастасия Туркова