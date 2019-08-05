Треть работников легкой промышленности получает мизерную заработную плату, сообщает DEITA.RU.

Согласно исследованию, проведенному РИА Новости, пятая часть работников четырех основных отраслей имеет доход не более 15 тысяч рублей в месяц. Речь идет о легкой промышленности, где немного затрат на производство, однако очень низкие зарплаты, в том числе средние. Кроме того, в список аутсайдеров попали сфера образования, сельское и лесное хозяйство, а также гостиничный бизнес и общепит.

В целом, низкие зарплаты в образовании объясняются небольшими доходами нянечек и молодых специалистов. В лесном и сельском хозяйстве зачастую сезонный труд, где работникам не нужно иметь высокую квалификацию, поэтому средняя зарплата также кажется невысокой.

Владельцы гостиниц, кафе и ресторанов целенаправленно делают низкие зарплаты. Это своеобразная мотивация для улучшения качества обслуживания. Ведь только хорошим официантам дают приличные чаевые.

Екатерина Брязгунова