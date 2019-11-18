Озвучены первые симптомы смертельной болезни

Несколько первичных симптомов назвали врачи при раке легких, сообщает DEITA.RU.

Как выяснилось, обычно рак легких до последних стадий протекает без симптомов, но уже сейчас специалисты определили некоторые факторы, как его можно определить. Так, одним из основных признаков является кашель с выделением мокроты, особенно часто проявляющийся утром.

Также это проблемы с дыханием, одышка при маленьких нагрузках, кашель с кровью и оттек шеи. Специалисты рекомендуют обратить внимание человека на его состояние. Если теряется аппетит, он резко сбрасывает в весе, у него скачет температура и он все время уставший, то это повод обратится к специалистам. При этом могут быть и необычные признаки: нарушение гормонального баланса, боль в костях, утолщение пальцев и остеопороз.

Отметим, что среди больных раком легких летальный процент значительно выше, потому что проблемы сложно определить на раннем этапе.

Напомним, ранее DEITA.RU писало о том, что от рака пищевода, желудка и шейки матки больные умирают в течение первого года, после установления диагноза.

Иван Юрьев