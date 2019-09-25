Озвучены планы властей на пенсии россиян

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Стало известно, что произойдёт в пенсионной сфере до Нового года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Пенсионный Фонд России поделился своими планами до конца текущего года. Как отметили в ведомстве, специалисты планируют успеть повысить пенсии сельским жителям, а также предпенсионерам с большим трудовым стажем и матерям, имеющим четырёх и более детей.

Кроме этого, в ПФР будут вести работу по определению уровня прожиточного минимума в регионах страны по новой схеме его расчёта. Также ведомство планирует перевести ещё несколько услуг в электронный вид, дабы повысить их доступность и удобство использования.

Отдельным большим направлением работы ПФР станет разъяснительная деятельность относительно возможностей переноса накопительных средств из одного негосударственного фонда в другие.

Дмитрий Шевченко

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