Озвучены планы властей на пенсии россиян

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Стало известно, что произойдёт в пенсионной сфере до Нового года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Пенсионный Фонд России поделился своими планами до конца текущего года. Как отметили в ведомстве, специалисты планируют успеть повысить пенсии сельским жителям, а также предпенсионерам с большим трудовым стажем и матерям, имеющим четырёх и более детей.
Кроме этого, в ПФР будут вести работу по определению уровня прожиточного минимума в регионах страны по новой схеме его расчёта. Также ведомство планирует перевести ещё несколько услуг в электронный вид, дабы повысить их доступность и удобство использования.
Отдельным большим направлением работы ПФР станет разъяснительная деятельность относительно возможностей переноса накопительных средств из одного негосударственного фонда в другие.
Дмитрий Шевченко