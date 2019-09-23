Озвучены подробности ипотеки под 2 процента для дальневосточников

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«Особая» ипотека от президента для дальневосточников под два процента узаконена, сообщает DEITA.RU.
В понедельник, 23 сентября, стало известно, что президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу подготовить законопроект для внесения поправок в действующее законодательство, чтобы окончательно узаконить «двухпроцентную» ипотеку для российских молодых семей, решивших переехать или уже живущих в Дальневосточном регионе страны. Поручение главы государство должно быть исполнено не позже пятнадцатого декабря текущего года.
По словам Владимира Путина, «особую» ипотеку на покупку квартиры или частного дома на Дальнем Востоке и Байкале россияне смогут получить до первого января 2025 года.
Заметим, что речь идет о первичной доле рынка недвижимости. «Подержанная» жилплощадь не входит в программу субсидирования пониженной процентной ставки.
Также в документе говорится о будущем снижении ипотечных ставок для граждан, пожелавших самостоятельно строить жилье на полученном «дальневосточном гектаре».
Екатерина Цой