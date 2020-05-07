Озвучены последние данные по коронавирусу в Приморье

7 мая стало известно о том, что 31 приморец успешно вылечился от коронавируса и покинул больничное отделение в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в региональном оперативном штабе, всего число вылечившихся пациентов составляет 130 человек – это 18% от общего числа заболевших в крае.

Среди тех, кто выписался накануне – трое детей и 94-летняя ветеран Великой Отечественной Войны.

При этом, за сутки и число заболевших выросло – на 43 человека. Теперь в крае число заболевших равняется 727 человек.

Специалисты просят приморцев соблюдать режим самоизоляции, как можно реже посещать общественные места и пользоваться масками или респираторами в магазинах.