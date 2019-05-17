Звезда российского шоубизнеса Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения — 2019», сообщает DEITA.RU.

По результатам второго полуфинала, певец вошел в число исполнителей, которые будут состязаться за звание лучшего в финале песенного конкурса. Вместе с Сергеем Лазаревым в финале «Евровидения – 2019» выйдут артисты из таких стран, Северная Македония, Нидерланды, Албания, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швеция, Швейцария и Мальты.

Сергей Лазарев представил на суд строго жюри композицию Scream.

Напомним, финал «Евровидения - 2019» состоится в субботу, 18 мая. В этот день на сцене выступят артисты-победители первого полуфинала. Кроме того, к участию допущены представители стран-организаторов конкурса и Израиля, на правах победителя прошлого «Евровидения».

Екатерина Брязгунова