Озвучены самые навязчивые страхи россиян

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Свежий опрос «Левада-Центра» показал, что более всего тревожит россиян, сообщает DEITA.RU.
По-прежнему лидером «тревожного» рейтинга являются опасения за рост цен на продукты и ЖКХ. 59 процентов респондентов высказать за такой вариант. Интересно, что в том же период в 2018 году аж 72 процента россиян проголосовали так.
Рекордное значение по «кошмарному индексу» рост цен показал в далеком 2000 году, когда 83 процента населения пугали показатели на ценниках в магазине.
Второе место занимает страх обнищания, что является логичным продолжением лидирующего показателя. 42 процента опрошенных высказались за этот пункт (выбирать можно было несколько пунктов).
На третьем месте - рост коррупции и взяточничества. В августе 2019 года этот показатель вышел на рекордные значения. До этого момента максимально коррупция беспокоила граждан в 2009 году.
Несправедливость и социальное расслоение делят четвертую строчку страхов с недоступностью медицинского обслуживания. Специалисты центра наблюдают новый виток опасений по социальному расслоению - пик его пришелся на начало нулевых. Далее с появлением «среднего класса» страхи несколько улетучились, но в последние годы они неизменно растут.
Наибольший прогресс демонстрирует в августе-сентябре 2019 года боязнь наплыва мигрантов - 8 пунктов всех по сравнению с прошлым годом.
Удивительно, но за год россияне стали намного больше опасаться того, что государственная власть в стране становится слабой. Слабость власти была актуальна в 1998 году, тогда почти 40 процентов говорили об этом. Сейчас - 15, но в прошлые годы значения колебались от 7 до 10 процентов.
В тень ушли страхи за ситуацию на северном Кавказе и террористические угрозы. Мало беспокоят россиян конфликты внутри ветвей власти, алкоголизм, произвол начальства.
Отметим, что также незначительный уровень тревожности по вопросу ограничения гражданских прав и свобод и принятой в прошлом году пенсионной реформы.
Василий Кучин