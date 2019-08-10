На протяжении многие лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Смирнов, Кузнецов, Иванов и Попов, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал председатель Археологической комиссии Уральского отделения РАН Алексей Мосин.

Как рассказал доктор исторических наук, в различных населенных пунктах их место в списке может варьироваться. Так, например, в Екатеринбурге самая распространённая фамилия Кузнецов, а между тем во всей России больше всего Смирновых.

При этом в небольшом населенном пункте возможно и такое, что ни одна из этих фамилий ни разу и не встретится, но если анализировать именно крупные российские города, то в большинстве случаев лидировать будет именно эта четверка.

Тут стоит напомним, что все исконно русские фамилии, которые имеют суффикс «-ов» или «-ев», произошли от имен, ремесел, склада характера и основных занятий предков. Так, Поповы — их предками были, по всей видимости, священнослужители, Кузнецовы — кузнецы, у Ивановых — пра-пра-прадеды были Иванами, а предки Смирновых казались смирными и покладистыми крестьянами.

Екатерина Брязгунова