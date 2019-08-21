Стало известно, сколько денег тратят россияне на пагубные пристрастия, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Росстат озвучил данные о том, сколько средств из своих карманов граждане потратили на спиртное и курево. Согласно подсчётам ведомства, в прошлом году на них ушло 3% от общих потребительских расходов.

При этом, больше всего денег на покупку этих товаров тратили жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Также в число лидеров вошли Еврейская автономная область, Костромская область и Хакасия.

Самыми равнодушными к алкоголю и табаку субъектами России стали Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан и Тамбовской области. Там показатель трат не превысил и полутора процентов.

В Москве и Санкт-Петербурге расходы на вредные привычки составили 3,4% и 2,7% соответственно.

Дмитрий Шевченко