telegr wh call

Новости

Хабаровский край стал рекордсменом по добыче золота

7 Февраль 2020, 14:00

Россиян хотят проверить на устойчивость к коронавирусу

7 Февраль 2020, 13:40

«Реверанс» от Британии: Лондон снимает санкции с России

7 Февраль 2020, 13:20

Озвучены условия карантина россиян, эвакуированных из Уханя

7 Февраль 2020, 13:00

Заболевших коронавирусом в Приморье не нашли

7 Февраль 2020, 12:56

Путин обязал обеспечить детей жильём после развода

7 Февраль 2020, 12:40

ГИБДД готовит облаву на пьяных водителей в Приморье

7 Февраль 2020, 12:20

Путин назвал главную проблему образования в России

7 Февраль 2020, 12:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Озвучены условия карантина россиян, эвакуированных из Уханя

вирус

Стало известно, как они себя чувствуют

Постояльцы тюменского санатория "Градосторитель", находящиеся на карантине, чувствует себя нормально, сообщает DEITA.RU со ссылкой на информационного агенство "360".

Изданию удалось пообщаться по телефону с российскими туристами, эвакуированными из Китая после начала эпидемии коронавирса.

По словам постояльцев, им предоставляют качественное питание, пристально следят за их здоровьем, постоянно берут анализы и замеряют температуру.

При этом, никому из россиян не разрешено вступать в контакты друг с другом. В противном случае срок карантина начинается заново.

По сообщениям туристов, они все чувствуют себя нормально и каких-либо симптомов заражения вирусом у них нет.

Читайте также:

В Китае некому заниматься сборкой iPhone из-за коронавируса

Умер первый врач, сообщивший о коронавирусе

Эксперт назвал срок окончания эпидемии коронавируса

Дмитрий Шевченко

Популярное

Резиденты СПВ подкинули проблем Кожемяко

«Вгрызлись по-серьезному»: Кожемяко рассказал, что не так с дорогой Владивосток-Находка

«Все стоит колом» - ДТП заблокировало выезд из Владивостока

«Перевёртыш» собрал пробку в столице ДФО
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...