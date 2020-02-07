Озвучены условия карантина россиян, эвакуированных из Уханя

Постояльцы тюменского санатория "Градосторитель", находящиеся на карантине, чувствует себя нормально, сообщает DEITA.RU со ссылкой на информационного агенство "360".

Изданию удалось пообщаться по телефону с российскими туристами, эвакуированными из Китая после начала эпидемии коронавирса.

По словам постояльцев, им предоставляют качественное питание, пристально следят за их здоровьем, постоянно берут анализы и замеряют температуру.

При этом, никому из россиян не разрешено вступать в контакты друг с другом. В противном случае срок карантина начинается заново.

По сообщениям туристов, они все чувствуют себя нормально и каких-либо симптомов заражения вирусом у них нет.